Incendio nella serata di ieri a Lampedusa. Una jeep abbandonata in via Ustica è stata avvolta dalle fiamme. Lanciato l’allarme da alcuni passanti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno tempestivamente domato l’incendio e messo in sicurezza le altre auto e le abitazioni vicine all’incendio. Non si conoscono le cause del rogo. Indagini in corso.