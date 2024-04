Auto di turisti danneggiata, Picarella: “movida incivile”

“La sorpresa stamattina dove i segni del sabato sera, sono ben visibili sulle auto dei malcapitati. È cruciale affrontare seriamente il problema delle orde di ragazzini che danneggiano le auto.

Questi atti non solo comportano danni materiali, ma possono anche minare il senso di sicurezza e fiducia nella comunità.

Prima le famiglie e poi le scuole e le organizzazioni giovanili, giocano un ruolo cruciale nel fornire un ambiente sano e educativo per i giovani, aiutandoli a sviluppare una solida base di valori e rispetto per il bene comune.

Affrontare il problema delle orde di ragazzini che danneggiano le auto richiede un impegno da parte di tutta la comunità. Solo attraverso un approccio collaborativo e inclusivo possiamo sperare di ridurre e prevenire efficacemente questo tipo di comportamento dannoso. Il risultato oggi è quello che ospiti della nosta città, luogo straordinario dove è nata la civiltà, ricorderanno probabilmente anche l’incivilta prodotta da troppa modernità.” Così in una nota Francesco Picarella, presidente Federalberghi postando la foto di un’auto, appartenente a una coppia di turisti, danneggiata.