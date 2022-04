Bloccati a Fiumicino 160 passeggeri: chiamati i Carabinieri

Pasquetta di calvario per 160 passeggeri che da oltre 5 ore e mezzo aspettano all’imbarco dell’aeroporto Roma-Fiumicino per salire sul volo della Ryanair con destinazione Comiso.

Non avendo alcuna informazione sui motivi del ritardo e dopo un’attesa estenuante, alcuni passeggeri hanno chiamato i carabinieri, che hanno chiesto spiegazioni in aeroporto.

Personale della società di gestione dello scalo ha contattato la compagnia. Non è ancora chiaro quando partirà il volo per la Sicilia, che era programmato per le 12.40.