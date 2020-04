Borse di studio più accessibili e contributi a studenti: la proposta dei rappresentati universitari

Un accesso facilitato e numericamente cospicuo alle borse di studio 2020/21 e l’estensione dei contributi alloggio per fronteggiare una crisi economica che colpisce diverse famiglie in seguito all’emergenza Coronavirus.

Sono queste alcune delle proposte avanzate dai rappresentanti degli studenti degli atenei siciliani, tra cui anche gli agrigentini Giuseppe Cucchiara (per il Crus) e Francesco Volpe (per l’Ersu), al vaglio adesso della giunta regionale siciliana e in particolare dell’assessore Roberto Lagalla.

L’obiettivo è quello di ampliare la platea di studenti per l’accesso alle borse di studio nonché quello di ottenere un contributo presentando domande ai vari Ersu (ente regionale al diritto dello studio) in seguito a perdite economiche derivate dall’emergenza Coronavirus.

In particolare la proposta avanzata, con cui si chiede un contributo straordinario tramite gli Ersu, viene rivolta agli studenti residenti in Sicilia e domiciliati per studio in altre sedi accademiche in Italia o all’estero e agli studenti universitari residenti o domiciliati in Sicilia che hanno richiesto il contributo alloggio agli Ersu siciliani per l’anno 2019/20 e che sono risultati nelle graduatorie idonei ma non assegnatari del contributo richiesto. La proposta – si legge – consiste nel destinare un contributo pari a 800 euro nel primo caso; nel secondo caso si propone l’estensione del beneficio del contributo alloggio.