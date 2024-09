Bullismo e cyberbullismo, Valentina Pisano: “sensibilizzare le istituzioni che si occupano dell’educazione dei ragazzi”

Il 65% dei giovani dichiara di essere stato vittima di violenza e tra questi il 63% ha subito atti di bullismo e il 19% di cyberbullismo. Fin dalle elementari e dai primi anni delle medie i casi sono in aumento e a preoccuparsi non sono solo i ragazzi stessi quanto i genitori e gli insegnanti. Diverse sono le strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio. Valentina Pisano insegnante, assistente sociale e ricercatrice nel campo del mutamento socioculturale, del sistema formativo, nel suo libro “Bullismo e cyberbullismo. Ricerche e politiche di intervento contro vecchie e nuove forme di prevaricazione”, affronta in maniera ampia e puntigliosa i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, offrendo risposte esaustive ed efficaci affinché si giunga infine a una decisa riduzione, se non completa eliminazione, dei comportamenti che rientrano nella macro-area della moderna devianza giovanile. Ridurre i rischi di comportamenti non conformi alle norme sociali ha portato l’autrice a sensibilizzare i ragazzi e le istituzioni che si occupano dell’educazione degli stessi. Si punta così a un’interdipendenza tra le diverse istituzioni primarie che ruotano intorno ai giovani, quali scuola, famiglia, gruppi sociali, collettività e comunità religiose.