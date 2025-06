Calci e pietre contro il portone del Comando provinciale dei carabinieri, bloccato 

In un attimo di poca lucidità, va in escandescenza e comincia a lanciare pietre e tirare calci contro il portone principale della sede del Comando provinciale dei carabinieri. Momenti di tensione questa mattina nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Agrigento, quartier generale dell’Arma dei carabinieri. Un uomo, originario di Sciacca, in evidente stato di alterazione, si è scagliato improvvisamente contro l’ingresso.

La scena non è certamente passata inosservata ai tanti passanti che transitavano in quella zona. L’uomo è stato bloccato e messo in sicurezza. In ausilio è arrivata anche una Volante della polizia. Lo stesso Comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio, è sceso personalmente a calmare l’esagitato, parlandogli e offrendogli una bottiglia d’acqua. L’agrigentino è stato poi preso in cura dal personale del 118.