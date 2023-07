Cammarata, inaugurato il presidio rurale dei Vigili del fuoco

E’ stata inaugurato questa mattina a Cammarata il nuovo del presidio dei vigili alla presenza del comandante dei Vigili del fuoco Antonio Durante, e delle massime autorità del territorio. “Un traguardo sicuramente difficile, ma grazie alla collaborazione ed al lavoro sinergico in pochissimi giorni abbiamo tagliato il nastro,” dichiara il sindaco Giuseppe Mangiapane.

“Grazie a questo presidio riusciremo a migliorare l’attività di prevenzione e soprattutto rendere tempestiva la capacità di intervento sul territorio al fine di contrastare gli incendi boschivi. Oltre quanto detto, sarà inoltre fondamentale anche per quanto riguarda il soccorso pubblico, in situazioni di pericolo.

Siamo dunque particolarmente orgogliosi e lieti di questo nuovo servizio per i nostri cittadini”, ha concluso il primo cittadino.