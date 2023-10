Cammarata: UniCredit sostiene il Centro Diurno “La Casa di Stefy”

UniCredit sostiene il Centro Diurno per soggetti diversamente abili “La Casa di Stefy”, realizzato dall’Associazione L’ARCA Onlus di Cammarata.

L’Associazione L’ARCA Onlus di Cammarata è stata fondata nel 2003 da un gruppo di operatori sociali e di famiglie di ragazzi diversamente abili con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’integrazione sociale e creare le condizioni per migliorarne la qualità della vita attraverso la realizzazione di attività sportive, culturali e ricreative, grazie anche all’aiuto di volontari. Nel 2015 i Frati Minori della Sicilia hanno donato i locali di via Maria SS Cacciapensieri 75 a Cammarata dove l’Associazione svolgeva le sue attività sin dalla sua fondazione. E’ stato successivamente realizzato, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Santa Maria di Gesù, un Centro Diurno dove vengono svolti per i soggetti diversamente abili laboratori di cornici e di ceramica; è presente una stamperia, attrezzata di macchine per la stampa di magliette, cappellini e altro materiale sportivo per conto terzi. C’ è anche un laboratorio di cucina con uno scopo ricreativo al fine di favorire l’educazione alla comunità e alla condivisione.

Con la donazione di UniCredit è stato possibile acquistare e installare un ascensore capiente per soggetti diversamente abili al fine di consentire l’accesso al Centro Diurno, che si sviluppa su quattro piani, di persone in carrozzina o che hanno grosse difficoltà a deambulare.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio – sottolinea Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 2,2 milioni di euro a 194 progetti di onlus che operano nell’isola”.

“Dal 2003 L’ARCA – commenta Caterina De Santis, socio fondatore dell’Arca e assistente sociale – ha dato una svolta sociale e culturale alle nostre Comunità con la realizzazione di attività sociali, culturali, ricreative e sportive ai fini di una reale integrazione e partecipazione attiva delle persone disabili. Tutto questo non si sarebbe potuto compiere senza la donazione di questi meravigliosi locali da parte dei Frati Minori di Sicilia. Il 28 Febbraio 2023 abbiamo festeggiato l’anniversario della nascita dell’ ARCA ed esattamente vent’anni dopo, festeggiamo la nascita del Centro Diurno “La Casa di Stefy” e del Centro Ludico “Batticinque”; servizi la cui gestione, insieme all’ARCA, sarà affidata alla nostra Cooperativa Sociale Santa Maria di Gesù. Siamo molto emozionati e orgogliosi per tutto quello che siamo riusciti a realizzare in questi anni, abbiamo affrontato tanti sacrifici e momenti difficili che però ci hanno portato a questi risultati. In questi anni ci hanno guidato la perseveranza, la passione, lo spirito di servizio e l’aiuto determinante di tante persone che hanno creduto nel nostro progetto sociale, onorandoci con la loro fiducia e sostenendoci con la loro generosità. Tra loro UniCredit ci ha dato la possibilità di rendere accessibile il nostro Centro ai disabili in carrozzina attraverso l’installazione di un ascensore. Ringraziamo ancora una volta UniCredit per la fiducia e il supporto, nella speranza che questi inizio possa portare a cose più grandi”.

Sabato 21 ottobre alle ore 19.30 è prevista l’inaugurazione del Centro Diurno “La Casa di Stefy” e del Centro Ludico “Batticinque”, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.