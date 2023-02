Carnevale, a Sciacca sfilate carri in due weekend di maggio

Tre anni dopo la pandemia, e con l’edizione del 2020 interrotta ancora prima di iniziare per la tragedia di Salvatore Sclafani, il bambino di 4 anni morto dopo essere caduto da un carro allegorico, l’ultracentenario Carnevale di Sciacca (Agrigento) si prepara ad un ritorno diverso rispetto al calendario tradizionale. Sono state ufficializzate dal Comune, infatti, le date delle sfilate dei carri allegorici, programmate per i due ultimi fine settimana di maggio (20 e 21, 27 e 28). Una decisione scaturita da una richiesta degli stessi costruttori, che invano avevano sperato di potere esibire le loro opere in cartapesta realizzate per il 2020, per poi dovervi rinunciare e smontarle. Qualche maestranza di Sciacca sarà comunque presente nella vicina Montevago, dove la sindaca Margherita La Rocca Ruvolo ha organizzato una manifestazione in maschera per le strade cittadine. In ogni caso, per rispettare in qualche maniera la tradizione, questo fine settimana a Sciacca ci saranno spettacoli di cabaret e musica e, domenica mattina, la festa del Carnevale dei bambini.