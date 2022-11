“Caro Babbo Natale vorrei fare io un regalo a te”: una lettera speciale di Davide Bona

Mancano poche settimane al Natale e tutti i bambini stanno già iniziando a scrivere le letterine da consegnare a Babbo Natale. Giocattoli nuovi, vestiti nuovi, un fratellino o una sorellina queste sono le richieste che i bambini di tutto il mondo fanno al vecchio e buono Babbo Natale. Poi c’è una lettera che fa riflettere molto, e non sembra scritta da un bambino, si parla di pace nel mondo, di portare felicità nelle famiglie tristi, si parla di trasformare i vandali in angeli che aiutano le signore anziane, non c’è nessuna traccia di giocattoli.

“Caro Babbo Natale il mio regalo non sarà uno dei soliti, vorrei fare io un regalo a te”. Inizia cosi la lettera scritta da Davide Bona, giovane licatese che frequenta la I media dell’I.C. “Francesco Giorgio” nel giornale web della scuola. “Quest’anno riposati nella tua poltrona comoda, comoda, lascia perdere tutti quei giochi che stai preparando, prenderò in prestito solo una delle tue renne e tanta tanta magia. Poi la porterò a tutto il mondo e farò si che i bimbi non aspettino più con ansia il Natale solo per i regali, ma perché possono stare in famiglia felici. Porterò in abbondanza la pace tra Ucraina e Russia, e tra tutti gli altri paesi del mondo. Poi renderò i vandali angeli e li spingerò ad aiutare le vecchiette invece di picchiarle! Poi porterò la pace nelle famiglie litigate tra loro e le farò diventare famiglie unite. Porterò del cibo a chi ne ha bisogno e cancellerò la solitudine. Non pensi che questi regali siano essenziali per questa terra cattiva e maligna? E voi piccoli Elfi e lettori date il vostro piccolo contributo e aiutatemi a espandere il mio messaggio, rendiamo questo mondo altruista e buono. Goditi le tue vacanze, Babbo Natale!”.