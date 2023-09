Casino online sicuri, come verificare che lo siano davvero?

Avere la certezza di giocare su casino online sicuri è una priorità di numerosi giocatori che, oltre a selezionare la piattaforma di gioco per le offerte e le proposte, selezionano il concessionario soprattutto per le politiche riguardo alla sicurezza del cliente. Ma come verificare che lo siano davvero? In questo articolo approfondiremo la questione e risolveremo ogni dubbio in merito per evitare divieti, restrizioni e qualsiasi tipo di problema.

Di casinò online ne esistono a centinaia, se non migliaia. Riempiono il web con offerte sempre più ricche e interessanti, coinvolgendo giocatori da ogni parte del mondo. In fondo, sappiamo bene che il boom dei giochi online non diminuisce in periodi di crisi, anzi, si rafforza ulteriormente. Ed è anche per questo motivo che il tema della sicurezza acquista un valore ancora maggiore.

In Italia il compito di monitorare e regolamentare i siti di gioco online è affidato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che ha, tra le altre mansioni, quella di rilasciare apposite licenze per i concessionari che adottano rigorose pratiche di controllo e tutela del giocatore. L’ADM, ex AAMS, non si occupa solo di questo, ma il suo operato si estende anche sui giochi di abilità, le scommesse sportive e la lotta al gioco illegale.

Proprio per quest’ultimo punto è quantomai necessario accertarsi di giocare su casinò on line che siano in possesso di regolare licenza. Per farlo ci sono tre metodi base, facilmente applicabili dalla maggior parte dei giocatori. La prima cosa da fare è verificare il dominio del sito internet. Un sito di gioco italiano in possesso di regolare licenza deve necessariamente avere un dominio .it e non .com o .net, ad esempio. Attenzione anche all’estensione del sito: avere un’home page in italiano e l’url del sito con il nome del casino con l’estensione .com/it non è garanzia di sicurezza.

Un’altra indicazione facilmente osservabile è la presenza, in home page, del logo ADM e del logo 18+. Sono due importanti indicatori che sottolineano il possesso della licenza e il divieto per i minori di registrarsi e avere accesso al sito. Questi loghi devono essere riportati in bella vista, in alto o in basso nella home page. Infine, ultimo ma non meno importante, il codice univoco di riconoscimento della licenza. Questo codice numerico di cinque cifre fa riferimento al numero di licenza, e può essere verificato direttamente sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Inoltre, consigliato ma non obbligatorio, è bene che qualsiasi sito sicuro e legale dia la possibilità ai giocatori di poter leggere le specifiche societarie. Dati come l’indirizzo, il codice fiscale dell’impresa, il numero REA, il numero di partita IVA, la PEC e il capitale sociale sono tutti indicatori di un’azienda seria alle spalle del sito di gioco.

E dunque attenzione a questi particolari prima di iscriverti a un qualsiasi sito di gioco online. Molti utenti, attirati magari da bonus casino online all’apparenza invitanti, sono poi stati truffati senza avere i mezzi a disposizione per difendersi.

Ovviamente le caratteristiche dei siti sicuri non si limitano a quelli appena elencati, ma sono molto più complessi e, in alcuni casi, di difficile verifica. Una particolare attenzione è stata posta recentemente sulla questione legata alla privacy. Tutti i sistemi di accettazione dei cookie, i sistemi di criptaggio dei dati sensibili, il Secure Sockets Layer (SSL) e le diverse modalità di versamento e prelievo di denaro in maniera sicura e verificata sono caratteristiche immancabili in qualsiasi sito di gioco sicuro. Così come i test di autovalutazione della dipendenza dal gioco, i numeri di assistenza clienti, le modalità di autolimitazione e autoesclusione dal gioco e i programmi di aiuto e supporto nei casi più gravi di disturbo da ludopatia sono elementi essenziali per la nostra salute, non solo economica.