Champions, Conference ed Europa League: curiosità statistiche e le favorite alla vittoria

Nelle quote delle scommesse sportive online sulla Champions, Conference ed Europa League non ci sono soltanto le migliori squadre europee ma anche quelle italiane, perché quest’anno Napoli, Juventus, Fiorentina e Roma volano alto.

Gli Azzurri perdono con gli Inglesi nelle qualificazioni a Euro 2024 e non si trovano più attaccanti italiani puri, i club stanno mettendo in scena un campionato di Serie A di alta qualità. Ecco alcune curiosità statistiche sulle migliori squadre e calciatori più forti delle competizioni europee.

Calcio europeo

Champions League: Napoli e City dominano le statistiche

1 gol ogni 29 minuti, 342 reti su 104 gare disputate, ecco le statistiche di Champions 2022 – 2023 che mostrano una media di 3.06 gol a partita.

Nei dati forniti è il Napoli a dominare la classifica delle marcature con 25 gol nelle prime 8 gare, segue al secondo posto il Benfica con 23 reti, chiude il podio il Manchester City con 22 gol. Quarto e quinto posto sono occupati da Real e Bayern con 21 gol segnati.

Nelle statistiche del possesso palla e della precisione dei passaggi è il Manchester City a dominare, rispettivamente con il 63.6% e il 91.5% a gara. Anche nella classifica marcatori c’è un giocatore di Guardiola, Haaland, con 10 reti segnate, seguono Vinicius Junior e Joao Mario con 6 gol. I migliori calciatori che hanno fornito più assist in fase di realizzazione sono Joao Cancelo del Bayern con 5 assist, Kvara del Napoli con 4 assist (come Messi, De Bruyne e Goretzka).

Difficile pronosticare le favorite oltre a Napoli e Manchester City, senza dubbio, a partecipare alla lotta per vincere la coppa dalle orecchie grandi ci sono anche Real Madrid, Benfica e Bayern Monaco.

Statistiche Europa League: Feyenoord e Manchester United le migliori

Nella classifica dei gol realizzati, dominano Feyenoord e Manchester United, rispettivamente con 21 e 19 gol in questa prima fase del torneo, soltanto quinto posto per la Roma con 15 reti. Per quanto riguarda i tiri totali, sono ancora i Reds Devils a dominare le statistiche con 185 tentativi, segue la Roma con 137 tiri totali.

I capocannonieri della competizione sono Rashford dello United con 6 gol e 17 tiri nello specchio della porta, e Gimenez del Feyenoord con 5 reti segnate in questa prima parte del torneo.

Oltre al Feyenoord e Manchester United, ci sono anche Siviglia, Roma e Juventus tra le favorite per vincere il torneo, per numeri di gol segnati è quello che ha messo in scena più reti: ben 350 in 112 gare giocate.

La Fiorentina domina le statistiche di Conference League

La Viola ha tutte le intenzioni di vincere Coppa Italia e dominare i numeri di Conference League, attualmente è il club che ha segnato più gol con 26 reti, staccando il West Ham a quota 19. Sono proprio queste due le squadre favorite per la vittoria del torneo, e la Fiorentina brilla anche per quanto riguarda il possesso palla con il 60.1% a partita, e per il numero di tiri totali: 179.

Il capocannoniere è Jovic con 6 gol ed è anche l’attaccante che ha tentato più volte il gol con il maggior numero di tiri nello specchio, ben 13, segue Cabral con 11 tiri nello specchio, il calciatore che ha fornito più assist è Kouamé con 5 passaggi decisivi: praticamente nelle statistiche c’è più di mezza Fiorentina al top.

Oltre la Viola e Feyenoord, anche Nizza e Az Alkmaar sono in pole position per vincere la Conference League.