Calcio, il bomber Retegui in Nazionale: “Avrà cittadinanza onoraria di Canicattì”

Mateo Retegui, argentino col passaporto italiano grazie alla bisnonna materna di Canicatti’ emigrata in Argentina in cerca di migliori fortune, avra’ la cittadinanza onoraria della Citta’ dell’Uva Italia. Ad annunciarlo, nel giorno del debutto dell’attaccante con la maglia azzurra della nazionale, e’ il sindaco Vincenzo Corbo. “Ho in programma – dice – di ricevere il ragazzo e di donargli la cittadinanza onoraria. Non capita tutti i giorni che un giovane di Canicatti’ indossi la maglia della nazionale maggiore. Siamo felici, c’e’ una cittadina pronta a tifare per il nostro campione. La bisnonna del ragazzo non e’ piu’ in vita, stiamo parlando di tantissimi anni fa. Io ed il mio staff, in poco tempo, abbiamo ricostruito la parentela del giovane Mateo”. Retegui dovrebbe guidare l’attacco nella sfida contro l’Inghilterra che segnera’ il debutto nella fase di qualificazione a Euro2024.