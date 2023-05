Chi vincerà la Champions League 2022-2023?

La stagione calcistica 2022-2023 ha rappresentato per il calcio italiano di club un grande momento di rinascita, dopo un lungo periodo di luci e ombre.

Un buon momento per il calcio italiano di club in Europa

In particolare bisogna sottolineare come portare quattro squadre su otto in semifinale di Champions ed Europa League, sia un traguardo non indifferente. In più bisogna aggiungere la vittoria della Roma nella prima edizione di Conference League, a cui potrebbe unirsi quest’anno anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ancora in corsa per la seconda edizione di questa nuova competizione internazionale. Senza nulla togliere nei confronti delle formazioni impegnate in Conference e in Europa League, il risultato più importante è arrivato proprio dalla principale competizione UEFA, cioè la Champions League. Già arrivare con tre formazioni ai quarti di finale, è stato un traguardo importante, paragonato a quanto visto nelle passate edizioni.

Milan-Inter: un derby europeo che ci riporta con la mente ai fasti del passato

Il derby europeo tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi assume quindi una dimensione se possibile più prestigiosa, in virtù del fatto che avremo una finalista per la gara di Istanbul del prossimo 10 giugno. Era dalla finale di Cardiff, 3 giugno 2017 che una formazione italiana non raggiungeva questo importante traguardo. L’ultimo risultato degno di nota fu invece la semifinale tra la Roma di Eusebio Di Francesco e il Liverpool di Jurgen Klopp. Quest’anno Milan e Inter possono quindi superare e migliorare il rendimento di Roma e Juventus, che saranno invece impegnate in Europa League. Anche in questo caso gli ultimi risultati da annotare sono quelli del Napoli di Rafa Benitez, che raggiunse la semifinale durante l’edizione 2014-2015 e l’Inter di Antonio Conte, finalista contro il Siviglia durante l’edizione 2019-2020. Anche questi risultati, come quelli della Champions League, possono essere superati, con due squadre come Roma e Juventus che hanno tutte le carte in regole per giocarsi la semifinale contro avversari come il Leverkusen e il Siviglia. La squadra spagnola detiene il record di vittorie in finale, proprio come il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ha il record di vittorie in Champions League.

Le semifinali di Champions League

Per quanto concerne le quote Champions, attualmente la squadra favorita risulta essere il Manchester City di Pep Guardiola, per tutto quello che i Citizen hanno rappresentato sia in Premier League, sia nelle competizioni europee. Al City però non è ancora riuscita l’impresa di vincere la sua prima Champions League. La squadra allenata da Pep Guardiola e trascinata dal bomber norvegese Erling Haaland, dovrà superare questo tabù, prima superando una squadra abituata a giocare questo tipo di gare come il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo è non a caso uno specialista di questa competizione, ma sarà in buona compagnia, visto che anche l’Inter e soprattutto il Milan, hanno come club una certa confidenza con questa coppa.

Le migliori quote Champions per le squadre coinvolte

L’Inter come club è l’ultima squadra italiana ad aver vinto la Champions, durante la stagione 2009-2010, quando alla guida c’era il tecnico portoghese José Mourinho, un altro specialista in termini di competizioni e coppe europee. La quota vincente per il Real Madrid di Ancelotti è stabilita a 4.50, più alta rispetto alla diretta rivale della semifinale di questa edizione, ma senza dubbio inferiore rispetto alle quote delle due milanesi. In termini di quote e di pronostico per quanto riguarda le scommesse calcio, l’Inter di Inzaghi è leggermente favorita rispetto al Milan di Stefano Pioli. Conterà tantissimo avere a disposizione nella gara di ritorno il campione portoghese Rafael Leao, attualmente infortunato. Si tratta comunque di una doppia gara che in 180 minuti potrà stabilire non solo chi andrà in finale a Istanbul, ma anche quale dei due allenatori avrà fatto meglio in assoluto in questa stagione. Finora il peso della bilancia pende a favore di Inzaghi, che ha già vinto la Supercoppa italiana ed è arrivato in finale di Coppa Italia.

Tuttavia strappare il pass per la finale di Champions League potrebbe sovvertire in modo netto l’attuale e provvisoria gerarchia. Discorso a parte per il campionato, dove sia il Milan che l’Inter devono ancora conquistare un biglietto per la prossima edizione di Champions League. Per quanto riguarda il discorso scudetto, Milan e Inter, sono nella medesima condizione del Real Madrid, con Napoli e Barcellona che hanno sbaragliato la concorrenza. Resta però da definire chi tra le quattro migliori squadre d’Europa avrà la meglio nella finale di Istanbul. Diciamo pure che se le quote bookmaker propendono per il Manchester City di Guardiola, quasi tutte le statistiche sono a favore di Real Madrid, Milan e Inter. Anche questo è un aspetto che bisogna valutare al meglio, se si decidesse di giocare sulla possibile vincitrice di questa edizione di Champions League.