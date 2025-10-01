Agrigento

Cinque nuovi medici specializzandi per i reparti di oculistica di Agrigento, Sciacca e Licata

I neo dottori hanno incontrato il manager dell'Asp di Agrigento per la formale sottoscrizione dei contratti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Cinque nuovi dirigenti medici giungono ad implementare le dotazioni organiche dei reparti di oculistica degli ospedali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si tratta di medici specializzandi che a far data da oggi, mercoledì 1 ottobre, prenderanno servizio presso le Unità Operative Complesse di oculistica dei presidi ospedalieri di Agrigento, Sciacca e Licata.

I dottori Salvatore di Vincenzo, Gianluca Li Greci, Monica Gagliardo, Olga Leone e Pierangelo Zarbo sono stati già ricevuti presso la Cittadella della Salute di Agrigento dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione dei contratti. Ai nuovi arrivati gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione strategica aziendale.

