Sit-in di protesta per chiedere un acceleratore lineare di radioterapia, Lala: “la salute è una priorità”

L’area Progressista di Agrigento ha organizzato un sit-in di protesta, che si terrà il 6 ottobre alle 12 davanti l’ingresso principale dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” per chiedere l’acquisto dell’acceleratore lineare di radioterapia.

“Ci sono delle priorità e la salute é una priorità assoluta”, dichiara Roberta Lala di Italia Viva. “L’ospedale di Agrigento deve dotarsi di un nuovo acceleratore lineare in quanto quello esistente non basta a coprire le richieste di una provincia intera. I pazienti non possono incorrere ad interruzioni o sospensioni. É urgente l’acquisto di un nuovo macchinario per la radio terapia. Agrigento non può e non deve essere una provincia dimenticata”, ha detto Lala.