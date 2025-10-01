Agrigento

Continuità assistenziale, medico di turno trasferito dai locali del PTA a San Leone

A partire da oggi dalle ore 20 alle ore 8 il medico della guardia medica si troverà in viale dei giardini a san Leone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Distretto Sanitario di Agrigento comunica alla cittadinanza che “a causa di lavori per il ripristino dei locali del servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) AG POSTO 1 (Via Giovanni XXIII) il medico in turno dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di questa notte (01/10/2025) sarà in servizio presso i locali della Continuità Assistenziale di SAN LEONE in Viale del Giardini (n. TEL 0922 407900). È stato altresì predisposto il trasferimento delle chiamate telefoniche”.

