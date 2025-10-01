Agrigento
Continuità assistenziale, medico di turno trasferito dai locali del PTA a San Leone
A partire da oggi dalle ore 20 alle ore 8 il medico della guardia medica si troverà in viale dei giardini a san Leone
Il Distretto Sanitario di Agrigento comunica alla cittadinanza che “a causa di lavori per il ripristino dei locali del servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) AG POSTO 1 (Via Giovanni XXIII) il medico in turno dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di questa notte (01/10/2025) sarà in servizio presso i locali della Continuità Assistenziale di SAN LEONE in Viale del Giardini (n. TEL 0922 407900). È stato altresì predisposto il trasferimento delle chiamate telefoniche”.
