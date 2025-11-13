Cocaina e soldi in contanti, arrestato pusher ad Agrigento 

Aveva trasformato una casa disabitata in un centro per il confezionamento della droga che poi vendeva ai clienti in diversi punti della città che raggiungeva a bordo del suo ciclomotore elettrico. Un ventiseienne tunisino, da tempo residente ad Agrigento, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Gli agenti, che tenevano d’occhio l’indagato, sono entrati in azione. Il giovane è stato sorpreso in possesso di 20 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento. Trovati anche 750 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito il ventiseienne è stato posto ai domiciliari.