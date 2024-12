Come la realtà virtuale cambia il mondo del calcio

Al giorno d’oggi viviamo in un parallelismo tra quella che è la vita reale e quella che è la vita virtuale. Attraversiamo un periodo di trasformazione sociale in cui il mondo va sempre più verso una digitalizzazione di ogni ambiente e settore. Non c’è infatti un ambito della nostra vita che non sia interessato dal cambiamento digitale.

La realtà virtuale (RV) infatti è una delle innovazioni tecnologie più promettenti del nostro tempo: il fatto che questa riesca a creare ambienti immersivi e simulati ha dato un nuovo impulso al nostro modo di interagire con l'ambiente digitale. Questo settore sta subendo una grande trasformazione: dai nuovi metodi di allenamento, all'esperienza del tifo virtuale, passando anche per le scommesse virtuali. Questa tecnologia, infatti, sta rivoluzionando anche il mondo delle scommesse e sempre più persone scommettono appunto su degli eventi virtuali generati dal computer. Questi ambienti virtuali in cui scommettere non è limitato solo al calcio, offrono la possibilità di provare a giocare su moltissime discipline sportive come le corse di cavalli, di levrieri e motori, andando a creare così un vero e proprio palinsesto virtuale.

Ovviamente non è tutto rosa e fiori: tra gli ostacoli presenti sulla strada del mondo virtuale c’è quella legata all’infrastruttura tecnologica che serve a supportare la trasmissione di contenuti, dato che la trasmissione delle immagini richiede una connessione internet veloce e stabile per permettere all’utente di avere un’esperienza ottimale.

La realtà virtuale in aiuto degli atleti e non solo

Abbiamo parlato di come la realtà virtuale possa interessare vari ambiti della nostra quotidianità: dall’ambito medico a quello dei servizi, come appunto a quello del calcio. Il mondo del calcio in ambito ad esempio delle scommesse sportive. Non possiamo però non considerare che la realtà virtuale stia interessando anche il mondo del calcio dal punto di vista tecnico. Ad esempio, sono tante le squadre che hanno dotato i propri calciatori di dispositivi con i quali allenarsi durante la settimana. Dai top team dei principali campionati europei fino alle squadre italiane di Serie B e Serie C, i giocatori, indossando i visori, possono allenarsi in vista della prossima partita, lavorando sulla condizione fisica, sulla tecnica (ad esempio come calciare correttamente la palla o colpire di testa), oppure come nel caso dei portieri, svolgere dei veri e propri allenamenti per testare la reattività. Un esempio di interpretazione dei dati potrebbe essere ricondotto al rendimento di Lautaro Martinez: in questa stagione è stato molto criticato per il suo score, ma i dati di monitoraggio dei suoi allenamenti dicono che sta crescendo e che sta arrivando agli stessi che aveva la scorsa stagione di questi tempi.

Ovviamente questo è solo uno degli ambiti di interesse della realtà virtuale.

Nel 2018 ad esempio, la FIFA, durante i mondiali di calcio del 2018 in cui si è utilizzata per la prima volta il VAR, grazie alla collaborazione con alcune aziende del settore, aveva dato agli spettatori la possibilità di guardare le partite attraverso visori VR: in questo modo hanno ottenuto una visuale a 360 gradi del match e la sensazione di essere fisicamente presenti nello stadio. Dunque la rivoluzione nel mondo del calcio è cominciata; sicuramente ci vorrà del tempo perché diventi una cosa stabile, ma ormai è un cambiamento dal quale non è più possibile tornare indietro e speriamo serva veramente per migliorare la vita delle persone.