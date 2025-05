Comitini Tricolore, il sindaco Nigrelli incontra il generale Portolano

A Roma il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli e’ stato ricevuto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano. “Abbiamo parlato del nostro paese e della sua storia – dice il sindaco Nigrelli – e soprattutto del Museo del Tricolore che è stato inaugurato lo scorso novembre. Ed abbiamo illustrato anche le iniziative che si svolgeranno il prossimo 3 luglio per ricordare la sommossa dei patrioti che sulla cima della Pietra fecero sventolare la bandiera tricolore, per la prima volta in provincia di Agrigento”. Il Generale è rimasto molto compiaciuto per le iniziative. Insieme sono state delineate alcune linee guida di coinvolgimento e partecipazione alle prossime iniziative per la Festa del Tricolore. Il sindaco Nigrelli era accompagnato da Alfonso Bugea a nome del Comitato Scientifico, composto anche da Nino Contino, Salvatore Parello e Benedetto Raneri.