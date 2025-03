Comune di Sciacca non ha soldi, rotatorie affidate ai privati

Il comune di Sciacca non ha le risorse economiche necessarie a rendere più decorose le numerose rotatorie che regolano il traffico automobilistico in diverse zone della città. E così, ad occuparsi di piantumazione di piante e fiori, curando arbusti e prato all’inglese, saranno ristoratori ed esercenti del luogo. Il progetto ha preso il via dalla località Sovareto, dove ad ‘adottare’ la rotonda che immette sulla vicina spiaggia sarà Luca Licata, proprietario di uno stabilimento balneare con ristorante e pizzeria. Un progetto di riqualificazione che, dunque, prevede l’allestimento e la cura degli spazi a verde interni alle rotatorie. Sono pronte ad essere affidate a privati nelle prossime settimane altre rotonde. In cambio di interventi di sistemazione e abbellimento, gli affidatari avranno la facoltà di collocare gratuitamente cartelli con segnaletica che indicherà la destinazione del proprio esercizio commerciale. “Il nostro obiettivo – dice l’assessore al Verde pubblico Agnese Sinagra – è di restituire dignità e decoro ad aree del territorio comunale da troppo tempo dimenticate. Cosa che faremo con imprese private locali che hanno messo a disposizione competenze e sensibilità”. Questo progetto trae spunto da un avviso per manifestazioni d’interesse, che risale a 2 anni fa, per la sponsorizzazione e la manutenzione gratuita del verde di rotatorie stradali nel comune di Sciacca per una durata non inferiore a 5 anni.