Confezionava cocaina in casa, arrestato 26enne

Confezionava cocaina in casa. In manette è finito un uomo di 26 anni nel cui appartamento in zona Malaspina, a Palermo, la polizia ha trovato 6mila euro in contanti. La perquisizione è stata estesa anche all’immobile accanto, sempre nella disponibilità dell’uomo, utilizzato come deposito e lì sono stati trovati 107 grammi di cocaina, per la maggior parte in dosi e solo in parte ancora sfusa, un bilancino e materiale per il confezionamento. La droga era suddivisa in bicchieri di plastica con scritte che, verosimilmente, riportavano le differenti qualità e i differenti prezzi di vendita. Rinvenuta anche una carabina sulla quale sono in corso accertamenti per verificare se sia stata modificata.