Agrigento, al via l’edizione delle “Vetrine fiorite mandorlo in fiore”

L’amministrazione comunale di Agrigento lancia l’edizione delle “VETRINE FIORITE MANDORLO IN FIORE 2026”, con l’obiettivo di valorizzare e abbellire le vetrine delle attività locali, rendendo più accogliente, colorata e gradevole, l’area interessata dalla “78° Edizione del Mandorlo in Fiore 2026, attivando e incentivando la frequentazione dell’area, promuovendo i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro.

La vetrina dovrà essere allestita dal 07/03/2026 al 15/03/2026.

Il concorso è aperto a tutti i residenti del Comune di Agrigento che dovranno allestire l’esterno visibile della loro abitazione in base a criteri stabiliti nel presente bando. La partecipazione al concorso è gratuita.

Entro il termine del 06/03/2026, le vetrine dovranno essere tutte allestite.

Per l’iscrizione al concorso si dovrà utilizzare e compilare l’apposito modulo allegato al presente avviso inviandolo all’indirizzo mail carmelo.cantone@comune.agrigento.it entro il 06 marzo 2026.

Per qualsiasi informazione, il recapito telefonico 0922590917/914; 0922 590223.

Per completare la partecipazione al concorso una volta definito l’allestimento dovranno essere inviate n° 3 foto all’indirizzo carmelo.cantone@comune.agrigento.it riportando i dati inseriti nell’istanza entro il 06/03/2026 alle ore 12.30;

La giuria sarà composta dai componenti del Comitato Mandorlo in Fiore 2026; Il vincitore della migliore vetrina, sarà premiato sabato 14 marzo al Palacongressi durante la serata di Gala del 78° Festival Internazionale del Folklore, con una targa. Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.

Ogni partecipante, sarà responsabile della stabilità e messa in sicurezza del proprio allestimento.

Verranno presi in considerazione i seguenti elementi: la combinazione dei colori e tipologia dell’allestimento; originalità della composizione nel suo complesso; inserimento dell’allestimento nel contesto della vetrina in rapporto al tipo di attività esercitata; l’armonia, creatività e visibilità dell’allestimento.