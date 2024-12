Contest fotografico sulla natura siciliana, tra i premiati anche l’agrigentino Santo Tirnetta

Nella sala “Pio La Torre” di Palazzo dei Normanni si è svolta la premiazione del progetto “Conosci Ama Proteggi: un contest fotografico per coltivare l’amore per la natura siciliana”, promosso da Arpa Sicilia con il supporto dell’assessorato Territorio e ambiente della Regione Siciliana. L’iniziativa, nata per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di conoscere, amare e proteggere la natura siciliana, ha visto la partecipazione di 31 fotografi, sia professionisti che appassionati, che hanno presentato un totale di 216 scatti. Durante l’evento, ieri, sono stati premiati i vincitori delle tre categorie principali del contest: Biodiversità terrestre, Uomo & Natura (focus sull’interazione tra uomo e ambiente), Biodiversità acquatica. I fotografi vincitori hanno ricevuto il titolo simbolico di “Custodi della natura”.

La cerimonia è stata aperta dai saluti del vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Nuccio di Paola, dell’assessore Giusy Savarino e del direttore generale di Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino. I premiati sono Elio Nicosia (Siracusa) per la biodiversità acquatica e secondo posto uomo e natura; Santo Tirnetta (Agrigento), vincitore della “foto social” e terzo posto uomo e natura; Antonino Barbera (Castelvetrano), primo posto uomo e natura e terzo biodiversità acquatica; Salvatore Macrì (Catania), primo e secondo posto categoria biodiversità terrestre;· Santi Cassisi (Messina), secondo posto biodiversità acquatica; Vincenzo Miconi (Siracusa), terzo posto biodiversità terrestre; Salvatore Bandiera (Siracusa), fotografo che ha ottenuto più voti in totale dalla giuria. Parallelamente alla cerimonia di premiazione, è stata esposta per la prima volta la mostra “ConosciAmaProteggi”, allestita al Piano parlamentare di Palazzo dei Normanni.