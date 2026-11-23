



“Bisogna attendere l’udienza di giorno 26 novembre. La Prefettura è cauta al momento nell’affrontare una situazione sicuramente molto delicata che non può risolvere sicuramente unilateralmente con Aica, ma ha bisogno sicuramente di un contributo di tutti gli attori che sono i soci di questa azienda e che sicuramente devono farsi carico delle proprie responsabilità. È una situazione inverosimile; Non può un’azienda stare in balia di un atto giudiziario dell’uno o dell’altra e poi alla fine quelli che pagano sempre e che sono in “ostaggio” sono sempre i lavoratori che debbono farsi promotore e debbono continuare ad un servizio di pubblico utilità però senza percepire lo stipendio”. Cosi il sindacalista Emmanuele Piranio FEMCA CISL a margine del sit-in di protesta dei lavoratori di Aica. Alla base della mobilitazione c’è la drammatica situazione di emergenza che sta investendo l’azienda, con particolare riferimento alla paralisi finanziaria e alle difficoltà economiche che coinvolgono i lavoratori e le loro famiglie, sempre più in difficoltà a causa degli stipendi non percepiti.

“Ricordiamo che già il mese di ottobre non è stato pagato e tra 10 giorni c’è da pagare il mese di novembre e poi ci sarà pure la 13ª, quindi si parla già di tre stipendi non pagati. Lavoratori, sottolinea Piranio, che sono messi a dura prova, che continuano a dare il loro contributo a questa azienda con non poche difficoltà per già solo per andare a lavorare la mattina”.

La vertenza, tuttavia, non riguarda soltanto la tutela dei salari e della dignità dei dipendenti. Secondo le organizzazioni sindacali, il perdurare della paralisi finanziaria rischia di compromettere l’intero servizio idrico integrato della provincia di Agrigento, con conseguenze gravissime per tutti i cittadini. “Ad oggi noi non abbiamo né un prospetto chiaro di quello che intende fare Aica e non abbiamo un piano industriale, non c’è un programma strutturato che possa davvero dirci quale è il futuro del servizio integrato nel servizio idrico di Agrigento”, ha concluso Piranio della FEMCA CISL.