Un’altra tragedia sulla Palermo-Sciacca, un morto e sei feriti (VIDEO)





Un’altra tragedia lungo la Palermo-Sciacca. Un gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio intorno al chilometro 44, nei pressi dello svincolo per Camporeale. Il bilancio è pesantissimo: un morto e sei feriti. Secondo una prima ricostruzione, un’auto in direzione di Sciacca avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a schiantare prima contro una Peugeot e successivamente contro una Fiat Cinquecento che procedevano verso Palermo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute diverse ambulanza e anche l’elisoccorso.