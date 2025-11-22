Ultime Notizie

Sorpreso a cedere dosi di droga in piazza San Domenico, arrestato

L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’A.G.

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Nel corso di uno dei consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Palermo e finalizzati ad arginare il fenomeno della cessione di sostanze stupefacenti, nel tardo pomeriggio del 17 u.s. personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto il cittadino italiano L.B.G.B., di anni 25, in quanto colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga del tipo cocaina.

In particolare, gli operatori dei Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in Piazza San Domenico, notavano il giovane a bordo di una bicicletta elettrica, nell’atto di cedere ad un altro soggetto degli involucri di colore bianco, ricevendo in cambio alcune banconote.

A seguito di perquisizioni, il giovane veniva trovato in possesso di 525,00 euro, mentre l’acquirente risultava avere al seguito nr. 3 ovuli in cellophane di colore bianco, contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina, del peso complessivo di circa 2 grammi.

In ragione delle evidenze raccolte, L.B.G.B. veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’A.G.

All’esito del rito direttissimo, l’indagato veniva sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora presso il comune di Palermo, con permanenza in casa nelle ore notturne. 

