Aggressione a guardia medica, 34enne in carcere

Era in prova ai servizi sociali per una precedente pena

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Si spalancano le porte del carcere per un 34enne di Ragusa, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. I fatti per i quali l’uomo stava scontando la pena in regime alternativo alla detenzione risalgono al 2022, quando si era reso responsabile di atti persecutori, minacce aggravate e detenzione abusiva di armi. Per tali motivi era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Ragusa. L’uomo però, nonostante le prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza, recentemente si è reso protagonista di ulteriori reati, tra cui un’aggressione alla guardia medica di Ragusa, per la quale era stato posto ai domiciliari. Il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e ha ripristinato la misura restrittiva della reclusione in carcere.

