Palermo

Controllo esercizi commerciali: due denunce e sanzioni per oltre 9mila euro

I due denunciati sono accusati di occupazione abusiva di suolo pubblico e deturpamento di beni culturali.

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione Palermo Centro, congiuntamente a personale della Polizia Municipale, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo agli esercizi commerciali, finalizzato al contrasto dell’abusivismo e alla tutela del decoro urbano nel centro storico.

Nel corso dell’attività, i militari dell’Arma e gli agenti municipali hanno denunciato un 37enne e un 55enne, entrambi palermitani, già noti dalle forze di polizia, accusati di occupazione abusiva di suolo pubblico e deturpamento di beni culturali.

L’ispezione ha inoltre permesso di accertare svariati illeciti amministrativi, legati alla violazione delle prescrizioni comunali sulla disciplina del commercio e alla normativa igienico-sanitaria. In particolare, in una delle due strutture è stata riscontrata la somministrazione di cibi e bevande in totale assenza della necessaria SCIA di categoria “C”, unitamente all’assenza della prescritta autorizzazione per la diffusione di musica; per quest’ultimo aspetto si è proceduto all’immediata diffida all’interruzione dell’intrattenimento sonoro.

Il bilancio complessivo delle sanzioni pecuniarie ammonta a oltre 9000 euro. L’operazione di inserisce nell’ambito delle quotidiane e capillari attività di controllo del territorio coordinate dal Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, volte a garantire il rispetto delle regole, la tutela del patrimonio storico-artistico e la sicurezza dei residenti e dei numerosi frequentatori della movida cittadina.

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