Contromano in autostrada: fermata una donna

Una donna di 55 anni a bordo di una Renault Clio ha percorso l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo contromano per dieci chilometri. Tante le telefonate degli automobilisti che si sono visti arrivare l’auto di fronte in autostrada.

Gli agenti della polizia stradale sono riusciti a bloccarla. La donna è stata multata. L’episodio è stato segnalato alla prefettura per la revoca della patente. La donna stava tornando a casa dopo il turno di notte. Non si è accorta di avere imboccato l’autostrada contromano che stava percorrendo in direzione Trapani. Le prime telefonate sono arrivate quando l’automobilista è stata incrociata nella zona delle gallerie. E’ stata bloccata all’altezza dell’aeroporto di Palermo.