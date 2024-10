Coppia tenta di occupare casa di invalida civile, denunciata

Approfittando della momentanea assenza della proprietaria, una 59enne invalida civile, hanno tentato di occuparle la casa. Una coppia di 33enni, lui italiano e lei di origine straniera, è stata denunciata dai carabinieri a Giarre, nel Catanese, per danneggiamento e occupazione abusiva di immobile. A chiedere l’intervento dei militari è stata la stessa vittima che, dopo qualche giorno di assenza, tornata nell’alloggio popolare in cui vive dal 1983, regolarmente assegnato dapprima al padre e poi a lei, ha notato dal cortile dello stabile la presenza di un bimbo sul balcone di casa. I carabinieri arrivati sul pianerottolo hanno trovato la coppia armata di flex e cacciavite, che aveva già danneggiato la porta blindata e stava montando, al posto della serratura, un chiavistello con lucchetto. A quel punto, la dinamica dei fatti è stata fin troppo chiara: i due volevano occupare l’alloggio della donna mentre lei era fuori e, forzata la porta, in tutta fretta volevano bloccarla con un lucchetto, in modo che la proprietaria non potesse più rientrare. Dopo aver cercato un parente che potesse accudire il bambino di appena cinque anni della coppia, lasciato a girovagare nell’appartamento, i carabinieri hanno portato i due 33enni in caserma dove li hanno denunciati per danneggiamento e occupazione abusiva di immobile.