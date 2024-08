Cosa sappiamo sui piani di sviluppo dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli

In una calda estate non bastano le notizie di calciomercato a non far dormire i tifosi del Napoli, ora ci sono anche voci su un possibile restyling del loro tempio sportivo più sacro. Infatti da alcune indiscrezioni sembrerebbe appunto che lo Stadio Diego Armando Maradona, fu Stadio San Paolo, di Napoli sia pronto a subire qualche piccolo cambiamento.

La notizia sembra banale e anche di poca importanza, e invece nasconde dettagli molto particolari. Infatti questa notizia, che già aleggia da tempo nell’aria, confonde un pò i tifosi riguardo al tema Stadio nuovo. Non solo, molte domande sorgono proprio in vista dell’arrivo del nuovo mister, Antonio Conte. Che sia un messaggio da parte del presidente in vista di un’eventuale, e ben sperato, ritorno in Champions?

Lavori in corso: una scommessa?

Quando si è nelle fasi iniziali di un campionato c’è sempre un gigantesco interrogativo che sorvola le teste di tutto gli appassionati di questo sport. Che siano semplici tifosi o giocatori, membri dello staff o dirigenti, tutti sono assaliti da un enorme punto di domanda: come andrà a finire?

Si può tranquillamente dire che se si fosse già a conoscenza di un risultato o come un cammino sportivo si possa concludere non ci sarebbe alcuna bellezza nel guardarlo. L’incognita è ciò che attrae l’essere umano. In vista di tutti questi dubbi e scommesse, anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto metterci del suo.

Infatti, proprio come nelle più grandi scommesse sportive bonus, il presidente ha voluto scommettere non solo sui suoi calciatori e un nuovissimo Staff, con l’arrivo di Conte in panchina e Manna a dirigere il settore sportivo, ma anche sullo Stadio. Infatti, sembrerebbe, che ben presto lo Stadio Diego Armando Maradona avrà delle migliorie.

È bene sottolineare che non è stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale dalla dirigenza del Napoli su questa notizia. Le dichiarazioni però più significative sono state rilasciate, a una nota radio locale, dall’architetto Zavanella, già collaboratore della squadra partenopea per il progetto del nuovo stadio. Secondo quanto detto durante l’intervista sono previste delle modifiche alla pista di atletica che circonda il campo da gioco. Non è stato specificato però se questi lavori limiteranno, aumenteranno o semplicemente miglioreranno la pista.

I dubbi sui lavori

Come ogni notizia, anche quella dei lavori allo Stadio Diego Armando Maradona, porta con sé apprezzamenti e critiche. Quest’ultime soprattutto si sollevano in vista di una mancata ufficializzazione del progetto per lo stadio nuovo. A molti tifosi non sono bastati i proclami del presidente, ma vogliono avere delle certezze.

È anche vero che la costruzione di un nuovo stadio a Napoli o nel napoletano è un tema assai complesso a causa dell’enorme urbanizzazione della zona e della folta densità abitativa. Dunque in tanti tifosi si chiedono se le migliorie allo stadio non siano soltanto del fumo negli occhi, essendoci dei lavori strutturali importanti da fare.

Lo Stadio Diego Armando Maradone, ex Stadio San Paolo, è un impianto sportivo nato nel 1959. A ragione di ciò il presidente De Laurentiis si era convinto a finanziare i lavori per una nuova struttura, più moderna, più confortevole e anche più accessibile.

Una nuova speranza

Si è parlato di critiche, giustamente, ma vanno citate anche le menzioni positive a questi famigerati lavori straordinari al Maradona. Infatti sembrerebbe che le nuove disposizioni dell’impianto siano state date dietro il preciso obiettivo della società: tornare in Champions. D’altronde in panchina oggi siede un certo Antonio Conte, vincitore di tre scudetti con la Juventus, uno con l’Inter, una Premier League e una Coppa d’Inghilterra con il Chelsea.

L’allenatore e lo staff sono un passo importante ma servono anche giocatori. Dopo l’arrivo di Buongiorno e la conferma di Di Lorenzo ora si aspetta solo la notizia dell’addio di Osimhen e dell’acquisto di Lukaku.