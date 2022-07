Covid, aumentano i positivi e i ricoveri in provincia

Tornano ad aumentare i contagi covid nella provincia di Agrigento. Secondo i dati forniti dall’Asp di Agrigento in due giorni, venerdi 1 e sabato 2 Luglio, si sono registrati 1.468 nuovi positivi, a fronte di 2.755 tamponi effettuati. Si registrano 11 nuovi ricoveri in ospedale, ci sono 937 guariti e fortunatamente non si registra nessuna vittima.

Tra i positivi in trattamento si registrano tre migranti da attribuire uno al centro di accoglienza di Grotte, uno ad Agrigento nella “Casa dei Gabbiani” e l’altro nel centro “Delfino”di Agrigento.

Negli ospedali

Sono 31 le persone ricoverate, 23 all’ospedale di Ribera e 8 ad Agrigento; due i pazienti ricoverati in terapia intensiva a Ribera.

I contagi comune per comune

Agrigento 756 positivi (il dato è di giorno 2 Luglio e rispetto a venerdì c’è stato un +79); Alessandria della Rocca: 21 (+5); Aragona: 116 (+15); Bivona: 38 (+9); Burgio: 12 (+5); Calamonaci: 8 (+1); Caltabellotta: 34 (+6); Camastra: 8 (stabile); Cammarata: 82 (+17); Campobello di Licata: 159 (+11); Canicattì: 368 (+39); Casteltermini: 129 (+38); Castrofilippo: 83 (+7); Cattolica Eraclea: 50 (+2); Cianciana: 22 (+5); Comitini: 9 (+1); Favara: 438 (+34); Grotte: 37 (+4); Joppolo Giancaxio: 5 (stabile); Licata: 295 (+35); Lucca Sicula: 26 (+10); Menfi: 204 (+22); Montallegro: 30 (+5); Montevago: 41 (+7); Naro: 114 (+9); Palma di Montechiaro: 98 (+20); Porto Empedocle: 143 (+9); Racalmuto: 85 (+2); Raffadali: 135 (+25); Ravanusa: 43 (+6); Realmonte: 50 (+6); Ribera: 152 (+34); Sambuca di Sicilia: 52 (-1); San Biagio Platani: 27 (+4); San Giovanni Gemini: 121 (+24); Sant’Angelo Muxaro: 19 (+2); Santa Elisabetta: 49 (+10); Santa Margherita di Belìce: 80 (+5); Santo Stefano Quisquina: 47 (stabile); Sciacca: 650 (+43); Siculiana: 50 (+7); Villafranca Sicula: 15 (+7)