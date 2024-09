Crisi idrica a Fontanelle: tavolo tecnico tra Aica, Comune e Comitato di quartiere 

Si è tenuto ieri, presso la Prefettura di Agrigento alla presenza del Vicario del Prefetto, Dr. Signorelli, e del Vice Capo di Gabinetto Dr. Magnano un tavolo tecnico, convocato per affrontare la grave emergenza idrica che affligge la frazione di Fontanelle. All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Agrigento Francesco Micciché, il Presidente di AICA Settimio Cantone, l’Assessore del Comune di Agrigento Gerlando Principato, Il Geom. di AICA Antonio Di Franco, e i rappresentanti del Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme.

Questo incontro segue quello del 21 Agosto u.s., durante il quale il Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme aveva evidenziato la situazione di disagio estremo vissuta dalla comunità di Fontanelle, in relazione all’approvvigionamento idrico. I dati forniti dal Comitato hanno dimostrato, carte alla mano, come la nostra frazione sia stata gravemente penalizzata nella gestione delle risorse idriche. Un incontro che aveva formalmente evidenziato criticità tali da richiedere l’organizzazione di un tavolo tecnico con tutte le parti coinvolte.

Nel corso della riunione odierna, il Comitato di Quartiere ha reiterato la necessità di adottare una gestione dell’emergenza idrica che garantisca una normalità operativa comparabile a quella delle altre zone di Agrigento, evidenziando che Fontanelle, con oltre 12.000 abitanti, merita una considerazione ben maggiore rispetto alle gravi e inaccettabili disattenzioni sin qui registrate, che hanno prodotto disservizi ben più gravi rispetto a quelle dell’intera comunità cittadina. È altresì opportuno e doveroso segnalare, per chiarezza, che con nota trasmessa a questo Comitato, da parte di AICA, in data 21 agosto u.s., ci è già stato evidenziato che il gestore del servizio idrico, oltre ad appropriate manovre di rete, ha provveduto alla realizzazione di un ulteriore sollevamento idrico presso il serbatoio San Michele del comune di Agrigento, con l’installazione di una nuova pompa di rilancio che verrà potenziata nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ridurre l’intervallo di tempo tra un turno di erogazione e l’altro al fine di dare una maggiore stabilità alla distribuzione idrica nel quartiere “Fontanelle” del comune di Agrigento. Questo dato ci conferma che gli sforzi profusi nelle appropriate sedi hanno fatto emergere le maggiori criticità che gli abitanti del quartiere vivono quotidianamente, rispetto alle altre zone della città, e ci fa confidare in una fattiva e tempestiva risposta da parte delle Istituzioni e degli Enti preposti.

Le richieste di questo Comitato hanno anche evidenziato l’opportunità di ulteriori interventi, mirati ad una regolazione di dettaglio delle saracinesche delle varie zone, con la quale possa incrementarsi significativamente la pressione di esercizio presso tutte quelle utenze che ricadono in zone idraulicamente “svantaggiate” e che, quindi, ricevono erogazioni pressoché nulle da diversi mesi.

Dall’incontro è inoltre emersa l’importanza di istituire un protocollo chiaro e trasparente per la richiesta e l’approvazione delle autobotti, al fine di evitare disguidi e garantire equità nel servizio, precisando e ribadendo che le autobotti non possono diventare la soluzione a regime, ma devono intendersi quali rimedi temporanei ed emergenziali, ribadendo che la nostra Comunità auspica una risoluzione definitiva del problema idrico. In risposta, il Comune di Agrigento e AICA si sono impegnati a unificare le liste di richiesta di forniture sostitutive tramite autobotti. A sostegno di questo processo, il Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme ha donato un software gestionale realizzato da un proprio informatico e volto a garantire equità e trasparenza nell’assegnazione delle risorse idriche sostitutive. La proposta è stata accolta positivamente da AICA e dal Comune, i quali potranno riscontrare nel presente gestionale informatico, una chiara opportunità per ottimizzare e rendere facili e trasparenti le richieste per gli approvvigionamenti sostitutivi, con riferimento non solo al quartiere di Fontanelle, ma all’intera città.

Infine, poiché nel corso della riunione sono emersi profondi contrasti tra il gestore ed il comune di Agrigento, da una parte, e Siciliacque, dall’altra, (con i primi che contestano a quest’ultima una arbitraria riduzione del quantitativo di acqua), il Comitato ha ribadito la necessità che tutti gli enti coinvolti nella distribuzione idrica, a iniziare quindi dal Comune, AICA e Siciliacque, operino in piena sinergia, trasparenza ed equità a servizio del prioritario interesse delle utenze e delle comunità servite, anziché ribaltare tra loro presunte responsabilità nella vicenda. Le parti si sono aggiornate per monitorare l’implementazione degli interventi strutturali promessi da AICA e per verificare il rispetto degli impegni assunti durante il tavolo tecnico. Il Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme continuerà a vigilare con attenzione sull’evoluzione della situazione, garantendo il massimo impegno per assicurare una gestione equa e trasparente dell’emergenza idrica in corso, a iniziare dall’adeguata distribuzione della risorsa idrica.