Sicilia

Cuffaro e Romano: “Massima collaborazione e fiducia in magistratura”

'Mi hanno notificato un avviso di garanzia, io sono sereno'

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Stamani mi hanno notificato un avviso di garanzia e hanno effettuato perquisizioni nella mia abitazione e in ufficio. Ho fornito ai carabinieri la massima collaborazione e sono sereno, rispetto ai fatti che mi sono stati contestati, per alcuni dei quali non conosco né le vicende né le persone. Sono fiducioso nel lavoro degli organi inquirenti e pronto a chiarire la mia posizione”.

Queste le prime dichiarazioni di Totò Cuffaro segretario nazionale della Dc, sull’inchiesta della Procura di Palermo.

 Romano: “Sono tranquillo e a disposizione della Procura”

A seguire, dichiara anche Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati: “Apprendo dalla stampa di una richiesta della procura di Palermo che mi riguarderebbe: non ne so nulla e non ho ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso sono assolutamente tranquillo e a disposizione, pronto a chiarire eventuali dubbi dei magistrati, dei quali ho la massima stima e considerazione”.

