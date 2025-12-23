Trapani

Ruba due autocarri da una ditta, arrestato

Per il 51enne palermitano gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per furto aggravato, un palermitano, classe ’74, risultato presunto autore del furto di alcuni mezzi ai danni di una ditta di Partanna.

A seguito di una immediata indagine intrapresa dai militari dell’Arma dopo il sopralluogo di furto, a pochi minuti dall’evento delittuoso, i Carabinieri si sono subito messi sulle tracce dei presunti autori grazie alla visione live delle telecamere autostradali posizionate sulla A29. 

I tre soggetti (uno sull’auto che li aveva portati a Partanna e gli altri 2 a bordo dei due autocarri rubati) avrebbero imboccato a tutta velocità l’autostrada in direzione Palermo venendo dopo poco rintracciati dai Carabinieri. Alla loro vista i due soggetti a bordo dei mezzi rubati avrebbero arrestato la marcia riuscendo a darsi alla fuga a piedi, mentre il 51enne palermitano è stato tratto in arresto. I due autocarri sono stati riconsegnati all’avente diritto mentre, a seguito dell’udienza di convalida, sono scattati per il 51enne palermitano gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Siracusa

Sorpreso in auto con la cocaina e 1200euro in contanti: arrestato
Palermo

Irregolarità in un cantiere, denunciato imprenditore
Sambuca di Sicilia

Fondazione Sicana, Comune e Strada degli Scrittori uniti per valorizzare Emanuele Navarro della Miraglia
Trapani

Ruba due autocarri da una ditta, arrestato
Apertura

Autori di una rapina erano irreperibili dal 2024, arrestati due fratelli a Favara
Licata

Tromba marina avvistata al largo del Porto di Licata
banner italpress istituzionale banner italpress tv