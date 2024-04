Da Canicattì a Malta: KEL e la sua “tarantella” con Gabry Ponte

Fuori su tutti gli store musicali e già destinata al successo in vista dell’imminente estate. Si chiama “tarantella” ed è il nuovo singolo di KEL e Gabry Ponte. Kelly Moncado è il suo nome: sangue maltese da parte di mamma e canicattinese da parte di padre. Nel corso degli ultimi cinque anni ha scalato vette altissime rappresentando l’Italia a Copenaghen 2015, ha partecipato al talent show Xfactor, ha aperto concerti di artisti internazionali e si è esibita in vari continenti. Ha esperienza in diversi generi musicali: Jazz, Pop, EDM, Dance, Indie, Acustico, LoFi ecc…

KEL non si è mai identificata in un solo genere musicale perché la sua curiosità e il suo stato d’animo la portano sempre a voler scoprire nuovi mondi. Da lì nasce il suo motto “Music is Fluid”. Il suo vasto curriculum comprende la partecipazione ad Xfactor Malta arrivando a pochi passi dalla finale, il Premio Maratea 2018, il suo tour musicale in India, l’apertura del concerto dell’artista internazionale Noa, e tanto altro. Oltre a scrivere la sua musica, KEL, compone topline musicali e testi per svariati artisti e dj in tutto il mondo.