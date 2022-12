Da Favara in Spagna per inseguire il suo sogno ad alta velocità: la storia del giovane pilota Carmelo Belluzzo

A solo 13 anni è già un campione di moto. Lui è Carmelo Belluzzo classe 2009, giovane pilota di Favara, che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del Campionato ESBK nella categoria Moto4 con il Team spagnolo ETG Racing di Girona in Catalogna. Quest’anno in sella alla sua moto Beon motorizzata Honda di 30 cavalli partecipa al Campionato Moto4 in Spagna.

Carmelo, spinto dal suo Team ETG Racing con i manager Albert Torres e Rino Salucci, ha portato avanti con grande coraggio una stagione sportiva difficile, che lo ha visto confrontarsi con avversari agguerriti ma i primi risultati sono arrivati nonostante le difficoltà.

Ieri in una sala gremita di gente all’interno del castello Chiaramonte, è stata organizzata una serata in suo onore, con il patrocino del comune di Favara, dove è stata presentata anche la stagione 2023 del giovane campione motociclista.

Durante la serata, condotta dal collega Giuseppe Moscato, è stato proiettato un video realizzato da Angelo J, “Alza il volume” che racconta la breve ma intensa storia di Carmelo Belluzzo motociclista.

“Alza il volume”, ecco chi è il giovane pilota Carmelo Belluzzo