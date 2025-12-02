Licata

Da giorni non risponde alle chiamate dei familiari, anziana trovata morta in casa

La tragedia a Licata in via Piano Quartiere

Pubblicato 15 ore fa
Da Irene Milisenda

Tragedia a Licata. Trovata morta una donna all’interno della sua abitazione in via Piano Quartiere. Sul posto i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I pompieri hanno forzato la porta e hanno trovato l’anziana senza vita. Il decesso è stato constatato dal medico legale. L’intervento si è reso necessario poiché la donna non rispondeva da ieri alle chiamate dei familiari e dei vicini.

