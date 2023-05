Democrazia Cristiana, un riberese nel consiglio nazionale

Il gruppo della Democrazia Cristiana di Ribera, in un comunicato, esprime soddisfazione per l’elezione di Totò Cuffaro a segretario nazionale della DC e annuncia la nomina di Benedetto Vassallo quale consigliere nazoinale del partito.

“Due giorni di congresso nazionale – si legge nel comunicato – si sono conclusi con la decisione da parte Commissario Regionale, Totò Cuffaro, di accettare la carica di segretario nazionale della DC, che rappresenta il giusto riconoscimento a chi prima di tutti ha creduto in un nuovo progetto, imperniato sui principi della ispirazione socio-politica della Democrazia Cristiana di un tempo.

A lui e al nostro gruppo dirigente, con in testa l’On. Carmelo Pace, il compito di guidare il partito in questo nuovo processo di proiezione nazionale, propedeutico a una nuova stagione politica in cui la Democrazia Cristiana reciterà sicuramente un ruolo di protagonista.

Come partito siamo inoltre lieti del ruolo che andrà a rivestire in questo nuovo consesso il dott. Benedetto Vassallo, designato ed eletto consigliere nazionale, a cui vanno gli auguri di un proficuo lavoro, con la certezza che la sua nomina contribuirà ad una ulteriore crescita e a un maggiore radicamento della Democrazia Cristiana a Ribera”.