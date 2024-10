Di padre in figlio nella famiglia dei Vigili del fuoco

Ha trasmesso al figlio l’amore per il corpo dei vigili del fuoco, la passione per un lavoro al servizio degli altri, soprattutto di chi si trova in difficoltà e ha bisogno. Per Giovanni Celauro oggi è un grande giorno, che diventa funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Il giovane agrigentino ha prestato giuramento a Roma, e a mettere il grado da ispettore antincendio è stato il papà Francesco Celauro in servizio al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Ma Giovanni non è il solo in famiglia, di fatti prima di lui il fratello Antonino è entrato nel corpo dei pompieri e Mauro indossa invece la divisa da poliziotto.