Dieci anni fa la morte sul lavoro di tre ferrovieri, il 17 luglio la commemorazione

Il prossimo 17 Luglio ricorrerà il 10° anniversario della tragica scomparsa sul lavoro dei colleghi ferrovieri Antonio La Porta, Luigi Gaziano e Vincenzo Riccobono. L’ Associazione ‘A.E.L. Antonio, Enzo e Luigi’ di Agrigento, costituita a margine di quegli eventi, organizza presso la stazione ferroviaria di Agrigento Centrale l’evento commemorativo.

“Anche quest’anno ci ritroveremo tutti insieme, il prossimo mercoledì 17 Luglio, nella nostra stazione di Agrigento Centrale, per celebrare la memoria e il ricordo di Antonio, di Enzo e di Luigi, colleghi che ci hanno lasciato prematuramente dieci anni fa. Da Ferroviere e da Presidente dell’Associazione che rappresento, era doveroso, quest’anno, per il decimo anniversario della loro scomparsa, tracciare un ulteriore segno tangibile per custodirne la memoria: alle ore 10.30 verrà osservato un minuto di raccoglimento da tutti i colleghi ferrovieri siciliani in servizio, di ogni settore e di ogni ufficio e da tutti gli operatori delle imprese appaltatrici impegnati nei cantieri. Un gesto simbolico e denso di significato che mantiene ferma e viva l’attenzione sulla cultura della sicurezza sul lavoro”, così l’ing. Luigi Puccio, presidente dell’Associazione ‘A.E.L. Antonio, Enzo e Luigi’ di Agrigento.

La celebrazione avrà inizio alle ore 9.00 con la Santa Messa di suffragio presso la cappella della stazione presieduta da Don Aldo Sciabbarrasi; alle ore 10.30 il minuto di raccoglimento osservato da tutti i ferrovieri in servizio e dagli operatori delle imprese appaltatrici; alle ore 10.45 la deposizione della corona di fiori presso il monumento ‘Ferro, cuore…attimo’ della stazione di Agrigento C.le; alle ore 11.00 gli interventi dei Sindaci delle città di Agrigento, di Aragona e di Porto Empedocle, dei Dirigenti di RFI, del Presidente di ANMIL Agrigento e di una rappresentanza delle famiglie La Porta, Gaziano e Riccobono; alle ore 12.00 deposizione della corona di fiori presso la targa commemorativa ubicata in stazione di Agrigento Bassa.

Modera Mauro Indelicato, Presidente dell’Associazione ‘Ferrovie Kaos’.