Disabili, al via il servizio Asacom a Calamonaci

L’Amministrazione Comunale di Calamonaci, guidata dal sindaco Pellegrino Spinelli, informa i cittadini che a partire da lunedì 22 settembre partirà il servizio di Assistenza Specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione (ASACOM) rivolto agli alunni affetti da disabilità che frequentano il locale istituto comprensivo.

Il servizio, garantito per tutta la durata dell’anno scolastico 2025/26, vuole essere importante supporto per gli alunni, ma anche per le famiglie e per tutto il personale scolastico.

Un servizio, che il Sindaco ha voluto già dai primi giorni di scuola, verso il qua le ogni volta non lesina impegno e risorse affinché i suoi concittadini abbiano tutti i servizi utili e possano godere a sempre di più di un’ottima qualità di vita nel piccolo borgo.

“Un servizio importantissimo, affinché la scuola, dove gli studenti trascorrono buona parte delle loro giornate, possa essere sempre più un luogo di inclusione – dice il sindaco Spinelli – facendo in modo che ognuno possa essere valorizzato a seconda delle proprie capacità individuali e che nessuno rimanga indietro”

Il servizio verrà effettuato tramite delle cooperative che sono state scelte dai genitori, secondo la Legge Regionale n.10 del 2019 e dei Piani Educativi Individualizzati (PEI). Affinché ogni comunità, sia essa piccola o grande, possa essere sempre più inclusiva e solidale, poiché tutti meritano le stesse opportunità di crescita.