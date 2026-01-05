Agrigento

Donna truffata per 100 mila euro, tre denunciati: uno è agrigentino

I Carabinieri , interloquendo con gli istituti di credito interessati, sono riusciti a 'congelare' circa 70 mila euro

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

I carabinieri di Noli (Savona) hanno identificato e denunciato tre italiani, dell’età di 20, 56 e 67 anni residenti nelle province di Agrigento, Napoli e Salerno, già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing.

Lo scorso settembre una donna 65enne di Noli era stata raggirata nell’ambito di una truffa commessa tramite la tecnica dello spoofing, venendo quindi raggiunta telefonicamente da un numero apparentemente riconducibile alle Forze dell’Ordine. La vittima è stata indotta a effettuare alcuni bonifici per circa 100 mila euro su un conto corrente indicato dall’interlocutore, il quale le comunicava alcuni immaginari movimenti sospetti sul suo conto corrente principale. Una volta che si è resa conto della truffa la donna ha chiamato i Carabinieri di Noli che, interloquendo con gli istituti di credito interessati, sono riusciti a ‘congelare’ circa 70 mila euro.

L’attività investigativa ha permesso ai Carabinieri di rintracciare i responsabili.

