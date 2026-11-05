Dramma sulla strada provinciale, 80enne muore in un incidente 

Tragedia lungo la strada provinciale che collega Pachino a Portopalo, nel Siracusano. Un uomo di 80 anni, originario di Milano ma residente a Pachino, è morto in un terribile schianto. L’anziano si trovava alla guida di un’Audi A3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. La vettura è andata a sbattere violentemente contro un muro di cinta finendo poi per ribaltarsi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri. È stato richiesto anche l’intervento di un elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.