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Autocarro si ribalta lungo la A29, corsie chiuse in entrambi le direzioni

Non si registrano feriti.

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

A causa di un incidente, sono temporaneamente chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni dell’autostrada A29 “Palermo–Mazara del Vallo”, al km 28,500, nel territorio di Montelepre (PA). Per cause in corso di accertamento, un autocarro si è ribaltato all’interno dello spartitraffico centrale, occupando parzialmente le corsie di sorpasso di entrambe le carreggiate. Non si registrano feriti.

Sul posto sono presenti il personale Anas e la Polizia Stradale di Palermo per la gestione della viabilità. Sono stati inoltre attivati i Vigili del Fuoco e la ditta incaricata delle operazioni di recupero del mezzo e ripristino delle condizioni di sicurezza.

La regolare circolazione sarà ripristinata non appena concluse le operazioni necessarie

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