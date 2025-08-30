Ultime Notizie

Droga in casolare abbandonato, al via indagini

Le indagini proseguono per risalire ai responsabili.

Pubblicato 34 secondi fa
Da Redazione

Una base di spaccio in un casolare abbandonato. A scoprirla a Capo d’Orlando, nel Messinese, sono stati i carabinieri, che nell’immobile hanno trovato e sequestrato circa un chilo tra hashish e marijuana, due piante di cannabis, diversi semi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e vario materiale, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. La droga sequestrata, comprese le piante, è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Droga in casolare abbandonato, al via indagini
Agrigento

Ha utilizzato una carta di credito rubata per fare acquisti, indagato 54enne
Apertura

Maltratta compagna e tiene in casa armi e stupefacenti, arrestato
Agrigento

La nomina del segretario Libero Consorzio Comunale di Agrigento finisce in tribunale
Agrigento

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro muro: un ferito in ospedale
Agrigento

Tentano furto in abitazione ma vengono messi in fuga dalle telecamere interne: al via indagini