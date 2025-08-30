Droga in casolare abbandonato, al via indagini

Una base di spaccio in un casolare abbandonato. A scoprirla a Capo d’Orlando, nel Messinese, sono stati i carabinieri, che nell’immobile hanno trovato e sequestrato circa un chilo tra hashish e marijuana, due piante di cannabis, diversi semi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e vario materiale, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. La droga sequestrata, comprese le piante, è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili.