Spacciano droga davanti i figli minorenni, arrestati marito e moglie 

I carabinieri della compagnia di Partinico con i militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato marito e moglie di 40 e 37 anni che spacciavano droga in presenza dei figli minorenni. I due genitori sono stati sorpresi in casa in piazza Duomo a Montelepre (Palermo) mentre passavano la droga utilizzando un paniere con il quale facevano scendere le dosi richieste.

I clienti, in strada, prelevavano gli stupefacenti inserendo all’interno del cestino il denaro. I due sono stati segnalati ai servizi sociali. Il marito è stato portato nel carcere Pagliarelli, mentre la donna si trova ai domiciliari.