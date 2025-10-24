“Oltre il colore”, primo appuntamento dedicato al verde oliva da Lab Design di Danèa Salerno

Evento “Oltre il colore” Trend 2026”, il primo appuntamento di un ciclo dedicato alle tendenze cromatiche e materiche del prossimo anno.

Il primo evento si terrà sabato 25 ottobre 2025 presso lo studio di architettura Lab Design di Danèa Salerno – al Viale della Vittoria 299/305 – e sarà un momento di incontro tra professionisti, aziende e pubblico, con un’esposizione di materiali, campioni e arredi ispirati alla tonalità verde oliva, protagonista delle tendenze 2026.

Il progetto “Oltre il colore” mira a creare rete tra professionisti e aziende del territorio, promuovendo insieme la cultura del design sostenibile e contemporaneo. Un incontro tra design, materia e luce, con focus sul Verde Oliva, colore simbolo di equilibrio e natura contemporanea. L’evento è sponsorizzato da: Play 2.0 Abbigliamento uomo Agrigento, Feudi di Regalpetra, Capotavola Agrigento, Casa Arredo Lo Presti, Tecnoedil Ponte, Il mercante di libri, Bar degli Orsi, Manidifrà Agrigento, Pothos Cafè Drink.