Droga nascosta in un calzino, arrestata coppia

Sono ritenuti responsabili, in concorso, di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri delle Stazioni di Brancaccio e Villagrazia di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato due coniugi conviventi, entrambi di 67 anni, ritenuti responsabili, in concorso, di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel quartiere Brancaccio, dove i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione della coppia, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti sei involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 35 grammi, oltre a materiale per il confezionamento della droga e la somma di 2.835 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio e ritenuta provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente e il denaro erano occultati all’interno di un calzino che l’uomo ha tentato, senza successo, di disfarsi durante la perquisizione. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi di Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per le verifiche qualitative e quantitative.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto di entrambi i coniugi, disponendo nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

